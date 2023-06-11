7 دول تحث على إعداد خارطة طريق واضحة لانتخابات ليبيا

أكد مسؤول أممي وسفراء دول تركيا ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الأحد، على ضرورة استكمال مسار لجنة “6+6″ الليبية بـ”إعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات” بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع في طرابلس عقده رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى.

وحضر الاجتماع كل من نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ريزيدون زينينغا وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل والسفير التركي كنعان يلماز والسفيرة البريطانية كارولين هورندال والسفير الفرنسي مصطفى مهراج.

كما حضر أيضا السفير المصري مصطفى تامر والقائم بأعمال السفارة الإيطالية ميكائيل روسي.

وانضم إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي، كل من مبعوث الرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند والسفير الألماني ميخائيل أونماخت والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ليزي أولدمان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع “تناول إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي 6+6 المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية”.

​​​​​​​ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وذكر البيان أن: “الحاضرين اتفقوا على الإشادة بعمل اللجنتين وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية”.

وأردف: “كما أكدوا على ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات”.

والثلاثاء، أعلنت لجنة “6+6” خلال مؤتمر صحفي في مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة لنحو أسبوعين إلا أن بعض بنود تلك القوانين أثار جدلا في البلاد.

وليل الخميس-الجمعة، قالت لجنة “6+6” إن القوانين الانتخابية التي أقرتها مؤخرا، “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”.

والسبت، أبدى المجلس الرئاسي الليبي، استعداده لـ”التشاور الموسع مع كل القوى الوطنية والمؤسسات المعنية بمشاركة البعثة الأممية لضمان استمرار الاستقرار الحالي وتهيئة الأجواء للانتخابات” في البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.