“اتفاق بوزنيقة” يتصدر طاولة المشري و10 سفراء وممثلين دوليين في طرابلس

أفاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بأن رئيسه خالد المشري ومسؤولين أمميين وسفراء دوليين أشادوا بعمل لجنة 6+6 وما بذلوه من جهود أفضت إلى إصدار قوانين انتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المشري اليوم في طرابلس رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس “عمر أبو ليفة” مع نائب المبعوث الأممي “ريزيدون زينينغا” وسفير الاتحاد الأوروبي “خوسيه ساباديل” والسفيرة البريطانية “كارولين هورندال” والسفير الفرنسي “مصطفى مهراج” والسفير التركي “كنعان يلماز” والسفير المصري “مصطفى تامر” والقائم بأعمال السفارة الإيطالية “ميكائيل روسي” ومبعوث الرئيس الأمريكي “ريتشارد نورلاند” والسفير الألماني “ميخائيل أونماخت” والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزي أولدمان”.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس تأكيد المشري رفقة رئيس لجنة الستة عن الأعلى للدولة عمر بوليفة والمسؤولين الأمميين والسفراء ضرورة استكمال هذا المسار بإعداد خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

ووفق المكتب، ناقش الاجتماع مخرجات لجنة 6+6، مؤكدين ضرورة دعم مسارها بوضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات.

وكانت لجنة 6+6 أعلنت في 6 يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق كامل بخصوص القوانين الانتخابية خلال بيان في مدينة بوزنيقة المغربية عقب احتضانها اجتماعات اللجنة على مدار أسبوعين.

وانتخب مجلس النواب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه، وسط جدل أثير داخل المجلس حول طريقة تشكيل اللجنة بالتزكية، والتصويت على اعتماد التعديل الدستوري الـ13.

المصدر: المجلس الأعلى للدولة + ليبيا الأحرار

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