بن شرادة: المشري أكد للجان المجلس إلزامية القوانين الصادرة عن لجنة “6+6”

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن المشري اجتمع برؤساء لجان المجلس وأكد إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عنلجنة “6+6”.

وتابع المشري قدم إحاطة لرؤساء لجان المجلس حول عمل لجنة “6+6” والقوانين الانتخابية التي أصدرتها.

وأكد إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة استنادًا على التعديل الدستوري الـ13.

وبين انه تم توقيع أعضاء لجنة “6+6” على الوثيقة النهائية للقوانين يعني اعتمادها بشكل رسمي.

وتابع ننتظر قيام النواب بإصدار القوانين الانتخابية من خلال الجريدة الرسمية حتى يتم إرسالها لمفوضية الانتخابات لتطبيقها.