بن شرادة: المشري أكد للجان المجلس إلزامية القوانين الصادرة عن لجنة “6+6”

الوطن|رصد
قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن المشري اجتمع برؤساء لجان المجلس وأكد إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عنلجنة “6+6”.
وتابع المشري قدم إحاطة لرؤساء لجان المجلس حول عمل لجنة “6+6” والقوانين الانتخابية التي أصدرتها.
وأكد إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة استنادًا على التعديل الدستوري الـ13.
وبين انه تم توقيع أعضاء لجنة “6+6” على الوثيقة النهائية للقوانين يعني اعتمادها بشكل رسمي.
وتابع ننتظر قيام النواب بإصدار القوانين الانتخابية من خلال الجريدة الرسمية حتى يتم إرسالها لمفوضية الانتخابات لتطبيقها.
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