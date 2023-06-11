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بن شرادة: المشري أكد للجان المجلس إلزامية القوانين الصادرة عن لجنة “6+6”

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن المشري اجتمع برؤساء لجان المجلس وأكد إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عنلجنة “6+6”.

وتابع المشري قدم إحاطة لرؤساء لجان المجلس حول عمل لجنة “6+6” والقوانين الانتخابية التي أصدرتها.

وأكد  إلزامية القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة استنادًا على التعديل الدستوري الـ13.

وبين انه تم توقيع أعضاء لجنة “6+6” على الوثيقة النهائية للقوانين يعني اعتمادها بشكل رسمي.

وتابع  ننتظر قيام النواب بإصدار القوانين الانتخابية من خلال الجريدة الرسمية حتى يتم إرسالها لمفوضية الانتخابات لتطبيقها.

الوسوم

#سعد بن شرادة لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولة

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الوطن الليبية

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