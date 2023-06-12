وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تطالب بتضمين الرقمنة في مشروعات الوزارة

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وفاء الكيلاني، في اجتماع شارك فيه مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومندوبون عن برنامج الغذاء العالمي، واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والبنك الدولي.

وخلال الاجتماع، تابعت الكيلاني تنفيذ برامج الدعم الدولي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

كما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية تضمين الرقمنة في هذا المشروع ضمن رؤية الوزارة للتحول الرقمي للقطاع.

وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لكل الأنشطة المزمع تنفيذها والخاصة بركائز الحماية الاجتماعية وتحديد المؤسسات الحكومية الشريكة والمستفيدة من التنفيذ.