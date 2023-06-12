عميد بلدية وادي عتبة: هناك نقص حاد في الأمصال المضادة لسم العقارب

الوطن|رصد

قال عميد بلدية وادي عتبة محمد النظيف، إن هناك نقص حاد في الأمصال المضادة لسم العقارب وما وصل منها كمية لا تذكر مقارنة بأعداد الإصابات التي تصل للمستشفى لاسيما وأن هذه الفترة تعتبر موسم انتشار العقارب.

وبين النظيف، أن المتبقي من الأمصال لا يتجاوز خمسة حقن ونشير إلى أننا سجلنا وفيات هذا العام لعدم توفرها.

وأضاف عميد البلدية، أنه “سنضطر إلى نقل الحالات المصابة إلى سبها التي تبعد 200ك/م عن وادي عتبة أو مرزق التي تبعد 60ك/م”.