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عميد بلدية وادي عتبة: هناك نقص حاد في الأمصال المضادة لسم العقارب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال عميد بلدية وادي عتبة محمد النظيف، إن هناك نقص حاد في الأمصال المضادة لسم العقارب وما وصل منها كمية لا تذكر مقارنة بأعداد الإصابات التي تصل للمستشفى لاسيما وأن هذه الفترة تعتبر موسم انتشار العقارب.
وبين النظيف، أن المتبقي من الأمصال لا يتجاوز خمسة حقن ونشير إلى أننا سجلنا وفيات هذا العام لعدم توفرها.
وأضاف عميد البلدية، أنه “سنضطر إلى نقل الحالات المصابة إلى سبها التي تبعد 200ك/م عن وادي عتبة أو مرزق التي تبعد 60ك/م”.
 وأكد النظيف، أن الأمصال المضادة لسم العقارب إن وجدت في الصيدليات الخاصة فأسعارها تفوق الـ100 دينار، والمستشفى لديه أيضا نقص أيضاً في أدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري.
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الوطن الليبية

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