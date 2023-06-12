جهاز الردع: القبض على فرد بعصابة هربت من جهاز أمني في طرابلس

أعلن ما يسمى بـ”جهاز الردع لمكافحة الجريمة” القبض على أحد أفراد عصابة متورطة في خطف أكثر من 45 مواطنا ومقايضة أهاليهم.

وأوضح جهاز الردع أن العصابة خطفت ابن مدير أحد فروع مصرف الجمهورية، وتم القبض عليهم أثناء تنفيذهم عملية خطف ابن أحد رجال الأعمال، ليقوموا بعد ذلك بالفرار أثناء تواجدهم في التوقيف داخل أحد الأجهزة الأمنية في طرابلس.

وأكد جهاز الردع استمراره في ملاحقة باقي أفراد العصابة، موضحا أن أبرز المطلوبين من العصابة هم كل من حاتم أبوحميرة جويدة، وشقيقه محمد أبوحميرة جويدة، وشخص يدعى وليد وآخر يدعى التاورغي.