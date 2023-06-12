استرجاع مركبة مسروقة وإلقاء القبض على شخص أفاد بشرائها

الوطن| رصد

استرجع مركز البحث الجنائي فرع مديرية أمن بنغازي من النيابة العامة محضر يتضمن شكوى مواطن ضد شخص يشتبه به بسرقة مركبته الآلية نوع هيونداي اللون أحمر.

وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، حيث باشرت مجموعة التحريات في عمليات التحري وجمع المعلومات والبحث عن المركبة حسب المواصفات التي أفاد بها الشاكي.

وتبين عند تجوال أعضاء التحريات بالمدينة شوهدت مركبة بنفس المواصفات، حيث تم إستيقافها وضبط من يقودها وبالإستدلال معه افاد انه قام بشراء المركبة من شخص بمبلغ 6000 آلاف دينار.

واتضح ان المركبة قد بيعت اكثر من مرة بعدة عقود وتم التوصل إلى آخر شخص باع المركبة وتم الإنتقال وضبطه وبالإستدلال معه تبين أنهيُدعى م.ر.م من مواليد 2002 وافاد انه قام بشراء من أحد الأشخاص بمبلغ وقدره 4000 دينار من شخص اتضح من خلال مستنداتهالشخصية أنه من مدينة طرابلس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مُستمراً عن الشخصالآخر .