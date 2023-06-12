الطويري: عدد الحجاج الذين غادروا أرض الوطن بلغ ألف و460 حاج

الوطن|رصد

قال رئيس لجنة ترحيل بالهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة لسنة 2023 اللواء محمد الطويري إن عدد الحجاج الذين غادروا أرض الوطن بلغ ألف و460 حاج وحاجة، وعدد أعضاء البعثة الذين غادروا بلغ 175 عضوا.

وأضاف الطويري أن عدد الرحلات التي غادرت من ليبيا على متنها حجاج بيت الله الحرام بلغت 7 طائرات، مشيرًا إلى أن الطائرات قد غادرت من مطاري العاصمة معيتيقة ومصراتة.

وأوضح الطويري أن الطائرات التي تمت إنهاء تذاكرها بلغت 14 رحلة، وهي ستقلع من مطارات معيتيقة وبنينا ومصراتة وسبها، وأن مطارمصراتة استلمت يوم أمس، واليوم تستلم سبها، وبنغازي استلمت عدد تذاكر رحلتين، ومصراتة ثلاث رحلات، والبقية ستكون طرابلس.

وأكد الطويري أن مواعيد الرحلات جميعها تغادر في وقتها المحدد، رغم تأخر رحلتين استثنائيتين لمدة ساعتين يوم أمس واليوم على متنالخطوط الجوية الليبية، وسيتم معالجة ذلك في بقية الرحلات.

وبين أن كافة المطارات تم تجهيز صالات المغادرة لتسهيل وتوفير كل سبل الراحة من إعاشة وتغذية للحجاج.