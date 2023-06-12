الحاجي: لغاية هذا اليوم لا يوجد اتفاق في ليبيا بسبب كثرت اللجان

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي إسلام الحاجي، إن موضوع اللجان التي تعقد كلجان مختصه بالأزمة الليبية تكون مهمتها إيجاد توافق للأطراف المختلفة على مستوى دولي او على مستوى الدولة الليبية، فمنذ العام 2012 لليوم هذا ليبيا في لجان ويشار لها بأرقام.

وأضاف الحاجي في مقابلة تلفزونية، أن المغرب تعتبر من اكثر الدول حيادية في الشأن الليبي ولا تتدخل الا كناصح مقارنة بدول الإقليم واختيار مكان الاجتماع في دوله اخرى سيكون هناك حرية اكثر في الضغط أو الإقناع.

وبين المحلل السياسي، أن لجنة 6+6 سوف تجتمع كمتصارعين ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة،

جاء ذلك نتيجة تعديل الدستوري الثالث عشر.

وتابع الحاجي، أنه سيتم عن طريق لجنة 6+6، ستتدخل لتمرير ما تراه مناسب للخطط الاستراتيجية والمشتركة للأطراف ذات المصلحة، والاطراف المتضاربة مصالحها في ليبيا سواء كانت محلية وإقليمية ودولية.

وأنهى المحلل السياسي، أنه ولغاية هذا اليوم لا يوجد اتفاق في ليبيا بسبب كثرت اللجان، ولم تطبق أي مخرجات من هذه اللجان على أرض الواقع.