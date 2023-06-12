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“مفوضية الانتخابات” تطلق النسخة الثانية من برنامج تدريب البرلمانيين الشباب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

انطلق صباح اليوم الأحد، النسخة الثانية من برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، والذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشهدت فعاليات جلسة الافتتاح توطئة عامة للبرنامج قدمتها مروة الشيباني، واستعرضت خلالها محاور هذا البرنامج التدريبي الذي تضمن مفهوم المواطنة الفاعلة والنظام الديمقراطي، والسلطة التشريعية والمبادئ الأساسية للانتخابات والدورة الانتخابية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول جلسة عمل يقدمها أحمد شنبر، تتناول مفهوم المواطنة والقيم المؤسسة للمواطنة الفعالة، وجلسة عمل يقدمها طه المسلاتي، حول البيئة المعززة للمواطنة “الديمقراطية” والمبادئ المؤسسة لها، وأدوات الديمقراطية والمفاهيم المتعلقة بها.

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المفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج تدريب البرلمانيين ليبيا

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الوطن الليبية

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