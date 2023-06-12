الزادمة يلتقي بالفعاليات السياسية في “تراغن”

الوطن| رصد

نظمت الفعاليات والنخب السياسية والأكاديمية والثقافية بالجنوب الليبي صباح اليوم بمدينة تراغن حوض مرزق لقاء تشاورياً، حول عددا من القضايا والمستجدات السياسية والإجتماعية بمنطقة فزان خاصة وليبيا عامة تحت شعار (إستقرار وتنمية الجنوب تبدأ بالعمل من الجنوب )

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية سالم الزادمة خلال الجلسة الإفتتاحية على دور النخب السياسية والثقافية والأكاديمية والإجتماعية ودور المرأة الليبية بفزان من أجل الخروج من الأزمة الليبية وتحقيق الرؤية المستقبلية لفزان وليبيا، وصولاً لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.

وأوضح الزادمة بأنه لابديل عن الحوار بين الليبين بعيداً عن لغة السلاح وأن الحوار يبدأ من الجنوب الليبي وتوحيد الصف والكلمة والرأي وفق خطة مدروسة لمستقبل فزان بعيداً عن التدخل الأجنبي والإنقسامات الحاصلة واللقاءات الدولية المشبوهة التي تستغل إسم فزان والجنوب في لقاءاتها.

وأشار إلى ضرورة توحيد الكلمة والرأي بعيداً عن التشتت حتي وإن كانت هناك إختلافات فالإختلاف طبيعي عندما يصب في مصلحةالجنوب وضمان الحقوق وتحقيق الأمن والإستقرار لكافة أبناء الجنوب.

وذكر دور القيادة العامة وعلى رأسها المشير “خليفة حفتر” والجيش الليبي في إستقرار الأوضاع الأمنية وإستتباب الأمن بالجنوب موضحاًبأنه لاتنمية بدون أمن مشيداً بدعم الحكومة الليبية وحرص رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد على دعم كافة بلديات الجنوب، وتوجيهاته المستمرة للنهوض بالبنية التحتية وتدليل المختنقات والصعوبات لكافة البلديات وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري حواراُ فكرياًسياسياً حول آخر القضايا والمستجدات علي الساحة الليبية عامة والجنوب خاصة.