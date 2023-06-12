أعضاء المجلس البلدي مرادة يؤدون القسم القانوني أمام القطراني وينتخبون عميدًا للمجلس

الوطن| رصد

أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخب مرادة القسم القانوني أمام نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، و وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، بحضور عضو مجلس النواب حمد ماقيق، وعدد من أعيان وحكماء بلدية مرادة، في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراءبمدينة بنغازي

و تم انتخاب احمد امريض عميداً للمجلس البلدي مرادة، من قبل أعضاء المجلس في عملية ديمقراطية، تحقيقاً لرؤية وأهداف الحكومة الليبية التي تعمل على إجراء إنتخابات البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى

بدوره قال عميد المجلس البلدي مراده، إن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الاستحقاق في كل ارجاء الوطن .

كما أشاد بدور القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار على نطاق واسع من البلاد، والذي نتج عنه البدء في إنطلاق العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية ، كما وجه الشكر ايضاً للجنة المركزية لإنتخابات المجلس البلدية واللجان الفرعية بالبلديات التي أدت دورها على أكمل وجه .

وأكد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي على أن العملية الديمقراطية مستمرة وستعم الإنتخابات كافة البلديات المستهدفة حسب الخطة الموضوعة.