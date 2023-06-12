ناشطة حقوقية: قانون الانتخابات الرئاسية «فجور سياسي»  لم يشهده التاريخ

هاجمت المحامية والناشطة السياسية والحقوقية، ثريا الطويبي، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي فرغت مؤخراً لجنة 6+6 من إعداده في اجتماعات أبوزنيقة بالمغرب واصفة إياه بالفجور السياسي الذي لم يشهده التاريخ.

وقالت الطويبي، في منشور عبر «فيسبوك»: “قانون الانتخابات الرئاسية جولتان، مهما كانت أصوات الفائز تعاد جولة ثانية. فجور سياسي لم يشهده التاريخ”.

وأضافت “ماذا بعد؟، تنص المادة التالية بأنه إذا توفي أحدهما والحقيقة إذا توفى الفائز الأول خلال الجولة الثانية، ماذا تعني؟ المعنى اغتيال الفائز الأول ليأتي من بعده الثاني والثالث والثاني أصواته مضمونه”.