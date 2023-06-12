وزيرة الخارجية الليبية تشارك في الاجتماع الوزاري العربي – الباسيفيكي

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء الأحد، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي – الباسيفيكي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، عبر حسابها على موقع تويتر، صباح اليوم الإثنين، إن الاجتماع الوزاري العربي – الباسيفيكي سيعقد اليوم 12 مايو.

ويرافق المنقوش مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت.

وأقامت وزارة الخارجية السعودية مأدبة عشاء على شرف رؤساء وفود عددٍ من دول الباسيفيك المشاركون في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الذي تستضيفه المملكة.