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رئيس حزب موطني: توافقات لجنة 6+6 تقرّبنا أكثر من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب المترشح الرئاسي ورئيس حزب موطني محمد المنتصر، بتوافقات لجنة 6+6 وحياهم على تحملهم المسؤولية رغم الضغوط الهائلة التي تعرضوا لها.

أضاف في تصريحات صحفية “ما دفعنا للترحيب بهذه التوافقات أنها تقربنا أكثر إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وتزيل آخر عقبة قانونية أمام إجرائها”.

وتابع قائلًا أن الانتخابات مطلب لكل الليبيين وهي حجر الأساس لبناء دولة مستقرة مزدهرة تحت قيادة سياسية موحدة، وبعض الجهات والأطراف ترفض مخرجات اللجنة لرغبتها في استمرار الوضع الحالي وبقائها في مناصبها والاستفادة من الفساد المستشري.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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