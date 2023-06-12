اعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا

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تشهد حالة الطقس، اليوم الإثنين، اعتدالا في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا، وفق نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وذكرت الأرصاد، أن الطقس يبقى متقلبا على مناطق الخليج وبنغازي والجنوب الشرقي مع رياح نشطة، مما تسبب في إثارة الاتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية نتيجة لحركة المنخفض الجوي الصحراوي، في حين تكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي وتنخفض يوم الغد.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي من مساء يوم الغد مصحوب بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم الأربعاء مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة.

ويتسبب ذلك في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية، وتسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ يوم الخميس بداية من مناطق الشمال الغربي.