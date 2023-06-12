تقلبات جوية.. حالة الطقس والحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاثنين 12 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 12 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال لهذا اليوم، بينما يبقى الطقس متقلب على وسط البلاد والجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-28)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (30-36)مْ على باقي المناطق، وتسجل ارتفاع يوم الأربعاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط اليوم على الخليج وبنغازي مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-30)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (33-36)مْ على اجدابيا ومناطق الوسط وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-42)مْ, تصل على غات إلى (44)مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (42-45)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:15)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:57).