الفكحال: مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية تسهم في ترسيخ الديمقراطية

رأى المترشح الرئاسي أكرم الفكحال، أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات النيابية تسهم في ترسيخ الديمقراطية.

وقال الفكحال، في تصريحات صحفية: “أُبارك توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية، حيث يُلبي مطالب الليبيين بمختلف شرائحهم”.

وأضاف “قانون الانتخابات النيابية ضمن مشاركة الأحزاب وهذا سيسهم في نجاحها، وترسيخ العملية الديمقراطية، وندعو الجميع لدعم هذه التوافقات حتى نصل إلى الاستحقاق الانتخابي دون تأخير، والمتبقي الآن هو إنشاء سلطة تنفيذية جديدة لمدة محددة ومهام محددة على رأسها العملية الانتخابية”.