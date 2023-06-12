الكوني يؤكد دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تهدف لإجراء الانتخابات

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بأعضاء لجنة إدارة حملة دعم الانتخابات والتوعية المجتمعية التي تضم نخبة من الأكاديميين في عديد المجالات ؛ وذلك لدعم كل الجهود التي تهدف لإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار طريق التنمية والازدهار.

وقدم أعضاء لجنة إدارة حملة دعم الانتخابات والتوعية المجتمعية ـ أمس الأحد ـ إحاطة حول عمل الحملة والنجاحات التي حققتها للتوعية بأهمية الانتخابات التي يطمح لها الشعب الليبي.

واستعرض أعضاء اللجنة، روزنامة برامجهم التوعوية حول الانتخابات في كل المناطق، في إشارة للملتقى الذي يتم الإعداد له بمدينة بنغازي .

و رحب “موسى الكوني”، بأعضاء لجنة إدارة الحملة، مع تأكيده بأن ملف الانتخابات من أهم الملفات التي يشتغل عليها المجلس الرئاسي، بانتخاب رئيس يقود البلاد، والوصول بها لمرحلة الاستقرار. (وال ـ طرابلس)

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