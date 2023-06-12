ليبيا.. طقس متقلب على وسط وجنوب شرق البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال اليوم الإثنين.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من المركز بقاء الطقس متقلبا على وسط البلاد والجنوب الشرقي.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و36 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل ارتفاعا يوم الأربعاء.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 33 و36 درجة مئوية على أجدابيا ومناطق الوسط وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية تصل على غات إلى 44 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا ملحوظا يوم الأربعاء على معظم المناطق.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 42 و45 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.