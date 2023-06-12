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الكبير: باتيلي سيفعل اللجنة رفيعة المستوى للقيام بالانتخابات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي عبد الله الكبير أنه يجب إجراء الانتخابات برلمانية فقط في الوقت الحالي، وإحالة كل المشاكل التي تواجه الانتخابات الرئاسية إلى الجهة التشريعية الجديدة.

وأضاف الكبير في تصريحات صحفيةالكرة الآن في ملعب باتيلي ليُفعّل مبادرته ويشكل اللجنة رفيعة المستوى للقيام بالانتخابات، معتبرًا أنبيانات الدول الخمس هي بمثابة ضوء أخضر له“.

وأشار المحلل السياسي إلى أن اجتماعات باتيلي مع الشرائح الليبية لم تنقطع طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا دليل على أن باتيلي يعد للجنة التوجيهية، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي سيبارك مخرجات اللجنة التوجيهية لتظهر في شكل توافق ليبي ليبي.

الوسوم

#عبدالله الكبير #عبدالله باتيلي الانتخابات اللجنة رفيعة المستوى المجلس الرئاسي

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الوطن الليبية

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