الكبير: باتيلي سيفعل اللجنة رفيعة المستوى للقيام بالانتخابات

الوطن|رصد

أكد المحلل السياسي عبد الله الكبير أنه يجب إجراء الانتخابات برلمانية فقط في الوقت الحالي، وإحالة كل المشاكل التي تواجه الانتخابات الرئاسية إلى الجهة التشريعية الجديدة.

وأضاف الكبير في تصريحات صحفية “الكرة الآن في ملعب باتيلي ليُفعّل مبادرته ويشكل اللجنة رفيعة المستوى للقيام بالانتخابات“، معتبرًا أن “بيانات الدول الخمس هي بمثابة ضوء أخضر له“.

وأشار المحلل السياسي إلى أن اجتماعات باتيلي مع الشرائح الليبية لم تنقطع طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا دليل على أن باتيلي يعد للجنة التوجيهية، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي سيبارك مخرجات اللجنة التوجيهية لتظهر في شكل توافق ليبي ليبي.