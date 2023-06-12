صحيفة كندية: الساعدي القذافي يخطط لبيع شقته الفاخرة في تورونتو

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أفادت صحيفة “ذا غلوبال آند مايل” الكندية أن الساعدي القذافي، يحاول تدبير بيع شقته العلوية في تورنتو، والتي لا تزال خاضعة لتجميد الأصول من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن الساعدي القذافي، الذي يقيم في اسطنبول منذ إطلاق سراحه من سجن ليبي في عام 2021، قام بإعداد توكيل رسمي بتعيين كريم المرابط، وهو مواطن ليبي له صلات بكندا، كممثل له في جميع الأمور المتعلقة بالشقة الفاخرة، بما في ذلك عملية بيع محتملة، وفقًا للوثيقة واثنين من الأشخاص المطلعين على الأمر.

وأضافت، أنها لن تحدد المصادر، غير المصرح لها بالتحدث علنًا عن الأمر، لأن سلامتهم الشخصية في خطر.

وبحسب الصحيفة الكندية، فقد اشترى القذافي الشقة في وسط المدينة مقابل 1.55 مليون دولار في عام 2008. وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة، كان يقبل رشاوى مربحة من شركة البناء “إس إن سي- لافالين” ومقرها مونتريال.

وفي عام 2011، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمر تجميد مالي على عائلة القذافي، بما في ذلك الساعدي القذافي، وأعضاء آخرين في النظام السابق.

وبعد اثني عشر عامًا، لا يزال تجميد أصول الأمم المتحدة ساريًا ولا يوجد دليل على أن البنتهاوس قد تغيرت.

لكن المصادر قالت، وفقا للصحيفة، إن القذافي، البالغ من العمر الآن 50 عامًا، يعاني من ضائقة مالية بعد سجنه، وقراره تعيين توكيل رسمي هو جزء من خطة أوسع لبيع منزله في تورونتو.