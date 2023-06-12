طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) عقد لقاء ـ أمس الأحد ـ جمع بين النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي و سفير دولة قطر في ليبيا السيد خالد الدوسري ، بديوان المجلس الرئاسي. حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المقبلة في ليبيا. وقد أكد […]

ظهرت المقالة النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي يلتقي سفير دولة قطر في ليبيا . أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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