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النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي يلتقي سفير دولة قطر في ليبيا .

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) عقد لقاء ـ أمس الأحد ـ جمع بين النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي و سفير دولة قطر في ليبيا السيد خالد الدوسري ، بديوان المجلس الرئاسي.  حيث تناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومستجدات ملف الانتخابات المقبلة في ليبيا. وقد أكد […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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