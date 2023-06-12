طرابلس تستضيف اجتماع لجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية الأول

استضافت العاصمة الليبية، أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنتي التعاون العسكري الليبية والإيطالية لسنة 2023، الذي عقد بحضور كلٍ من رئيسي اللجنتين وأعضاء اللجنتين.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إن الاجتماع الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين يأتي في إطار التعاون العسكري الفني المشترك بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية.

وناقش الاجتماع عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفق جدول الأعمال المعد والمتضمن لمجموعة من المحاور التي تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال الدفاع.

كما راجع خطة التعاون لسنة 2022 – 2023، وإعداد الخطة المستهذفة لسنة 2024؛ علاوة عن تبادل الآراء حول موضوعات يسعى الجانبان للتشاور والتعاون حولهم.