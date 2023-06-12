الحداد: نتجه إلى تولي البعثة الأممية قيادة حوار موسع بين الأطراف الليبية

الوطن – رصد

علق الأكاديمي والباحث السياسي خليفة الحداد، على ازدياد ضبابية المشهد بعد اجتماعات بوزنيقة، أن كل المواقف والتصريحات تشير إلى ارتباك واضح ناتج عن التعقيدات التي مرّت بها المرحلة السابقة للإعداد للانتخابات.

وقال الحداد في تصريحات صحفية لـ”العربي الجديد” إن “ما أحاط بعمل اللجنة وغموض مخرجاتها سيدفع في اتجاه تولي البعثة الأممية قيادة حوار موسع بين الأطراف الليبية يتجاوز حوار مجلسي النواب والدولة”.

ويستند الحداد، في رأيه، إلى “ما أشار إليه بيان البعثة، وهو ما دعت إليه بيانات السفارات الغربية التي تدعمها”، معتبراً أنه “لا يوجد خيار آخر في الواقع”.

ورجع أن يسير المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في اتجاه الإعلان عن تفاصيل مبادرته التي سبق أن أعلن عزمه على العمل وفقها، وتقوم أساساً على تشكيل لجنة تضم الطيف السياسي والاجتماعي والمدني في ليبيا.

واعتبر أن “التعديل الدستوري عقبة حقيقية، فلا يمكن تجاوزه لأنه مقر من المجلسين من جهة، ولا يمكن البناء عليه من جهة أخرى لأنه مهدد بالنسف بحكم قضائي”.

ويذكّر الحداد بأن باتيلي نفسه تردد منذ البداية في قبول قانونية التعديل الدستوري خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في إبريل/نيسان الماضي، ثم عدّل رأيه ورحب بالتعديل، بل وأرسل إلى لجنة 6+6 دعماً فنياً لأعمالها.