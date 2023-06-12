تضارب المعلومات حول تدهور صحة هانيبال نجل القذافي في لبنان

عادت إلى السطح مجدداً قضية نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي هانيبال القذافي، بعد تدهور صحته إثر إضرابه عن الطعام من مكان احتجازه في لبنان، حيث ظهر محاميه في لقاءات صحافية متتالية أكد فيها أن صحة موكله تتدهور شيئاً فشيئاً، مطالباً بالإفراج العاجل عنه.

ورداً على ذلك وفي فيديو قصير بثه شاب ليبي مقيم في إيطاليا، ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، متحدثاً عن هانيبال نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المعتقل منذ سنوات في لبنان بلا محاكمة.

وأكد في ظهوره أنه تواصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لبحث ملفه، مضيفاً أن هانيبال ليس محتجزاً لدى الحكومة اللبنانية.

واعتبر الدبيبة أن نجل القذافي يعامل بطريقة غير لائقة، قائلاً إنه “تبهدل”. وأكد أن حكومته تتابع أوضاع أي سجين ليبي خارج البلاد.

كما أشار إلى تشكيل لجنة ليبية لمتابعة هذا الملف، لافتاً إلى أنها ستسافر إلى لبنان لمتابعة قضيته، وقال: “هانيبال ليس شخصاً عادياً، فهو ابن معمر القذافي، ومن لديه أي رأي أو اتهام فليتوجه به إلى القضاء الليبي”.

وفي السياق، نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تلقيه أي اتصالٍ هاتفي من أي جهة ليبيا، ردًا على ما أعلنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة بالخصوص، معلنًا كذلك إخلاء مسؤوليته عن قضية هانيبال نجل العقيد الراحل معمر القذافي المحتجز في لبنان.

وجاء في بيان من المكتب الإعلامي لميقاتي، الجمعة، أنه يجري التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده أن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي.

وقال المكتب الإعلامي إن ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، مؤكدًا “أن ملف (هانيبال) القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تجري بالطرق القضائية المختصة”. وعبّر ميقاتي في ختام البيان عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي. ودخل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في إضراب عن الطعام، السبت، احتجاجاً على استمرار اعتقاله منذ ثماني سنوات في سجن لبناني.

وقال القذافي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحاميه، بول رومانوس، إن دخوله في إضراب عن الطعام جاء احتجاجاً على ما يعتبره “توقيفًا تعسفيًا” وتنديدًا بالمماطلة في حسم قضيته على خلفية اتهامه بالتورط في إخفاء معلومات عن خطف واختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر، عام 1978 في العاصمة الليبية طرابلس.

وفي وقت سابق، طالب القذافي الابن بالإفراج عنه من سجون لبنان، قائلاً: “أمام الظلم والإجحاف المتماديين بحقي، آن الأوان للإفراج عني بعد اعتقالي والادعاء ضدي بتهمة لم أقترفها”. وقال بول رومانوس محامي هانيبال: “إلى جانب إضرابه عن الطعام، يعاني موكلي من آلام حادة في الحوض والعمود الفقري”، مشيراً إلى أنه يعاني أيضاً من صداع وآلام بالعضلات. وأوضح رومانوس: “اشتد ألمه بمرور الوقت نتيجة لسجنه منذ ثماني سنوات، وعدم تعرضه لضوء الشمس والظروف التي يعيش فيها”. وتلقي حركة أمل الشيعية اللبنانية، التي ينتمي إليها الصدر، باللائمة على معمر القذافي في اختفاء الإمام.

وقرر المجلس الرئاسي الليبي تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة ملف المواطن الليبي هانيبال القذافي، الذي بدأ إضراباً مفتوحاً منذ ثلاثة أيام، احتجاجاً على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وبين مهام اللجنة التي حددها قرار الرئاسي الصادر الأربعاء، التواصل مع السلطات اللبنانية لضمان توفير الظروف الإنسانية للمواطن هانيبال القذافي، وكذلك التنسيق مع المنظمات الدولية لضمان التزام السلطات اللبنانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة، وضمان كافة الحقوق القانونية في التقاضي.

وتختص اللجنة بمتابعة ملف نجل القذافي من حيث أوضاعه الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة، وفق القرار .

وتضم اللجنة التي شكلها الرئاسي برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن، كلاً من وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومستشار عن مكتب المستشارين في المجلس الرئاسي ومدير مكتب الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المجلس الرئاسي، وعضو قانوني عن مكتب الشؤون القانونية والشكاوى في المجلس الرئاسي، كما ينص القرار أن تستعين اللجنة بمن ترى ضرورة الاستعانة به .

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سوريا قبل ثماني سنوات، ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، وجرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.

ومنذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة كتم معلومات بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.(القدس العربي)