مجلس الدولة يعتزم احتواء الخلافات بشأن مخرجات لجنة قوانين الانتخابات

في ظل الانقسامات بشأن مخرجات لجنة قوانين الانتخابات في ليبيا، يعقد المجلس الأعلى للدولة الاثتين جلسة، لمناقشة هذه المخرجات، بعد تحفظ رئيس المجلس خالد المشري على التوقيع النهائي.

ويرفض المشري قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية بالانتخابات المقبلة.

يأتي هذا بينما، دعا حراك تصحيح المسار في مدينة الزنتان، الدول المتداخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة إلى دعم اتفاق” لجنة 6+6″.

ولا تبدو الطريق ممهدة أمام “لجنة 6+6” المعنية بقوانين الانتخابات في ظل الانقسامات والخلافات بشأن مخرجات اجتماعات بوزنيقة .

وفي جلسة مقرر الإثنين، يبحث المجلس الأعلى للدولة الليبية مخرجات اجتماعات اللجنة وذلك بعد تحفظ رئيس المجلس خالد المشري على التوقيع النهائي رفضاً لقانون الانتخابات الرئاسية الذي يسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية بالانتخابات المقبلة.

يأتي هذا بينما، أكدت مصادر برلمانية ليبية أن ممثلي مجلس النواب في اللجنة يسعون لأن تكون كافة القوانين الصادرة عن اللجنة محل توافق الأطراف كافة، مشيرةً إلى تواصل اللجنة مع المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي قدمت دعما فنيا للجنة خلال اجتماعاتها في بوزنيقة.

بدوره، دعا حراك «تصحيح المسار» في مدينة الزنتان، الدول المتداخلة في الشأن الليبي والأمم المتحدة إلى دعم اتفاق لجنة «6+6»، موجها الدعوة إلى كافة الليبيين لدعم اتفاق اللجنة وتحقيقه على أرض الواقع.

وحمل الحراك رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري مسؤولية عدم التصديق على اتفاق لجنة 6+6 وتقديمهم لمصلحتهم الشخصية ورضوخهم للإملاءات الخارجية.

ويرى مراقبون أن التعثر الأخير في اجتماعات بوزنيقة وعدم حضور المبعوث الأممي لدى ليبيا، هو دليل على عدم رضا الأمم المتحدة على مخرجات اجتماعات اللجنة، ليظل التساؤل هل سيتغلب الفرقاء الليبون على هذه الخلافات أم أن المشهد يمضي إلى مزيد من التعقيدات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل؟!.