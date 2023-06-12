مجلسا النواب والدولة يناقشان مخرجات اجتماعات بوزنيقة

يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الأثنين، جلسة رسمية بمقره بمدينة بنغازي، لمناقشة عدة ملفات من بينها الاطلاع ومناقشة مخرجات اجتماعات بوزنيقة والقوانين التي انجزتها لجنة 6+6 المشتركة.

وبالتزامن مع جلسة البرلمان، يعقد المجلس الاستشاري للدولة، في العاصمة طرابلس، جلسة رسمية، والبند الأول في جدول أعمالها عرض تقرير لجنة إعداد قوانين الانتخابات، وكذلك إعداد خارطة الطريق للانتخابات.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قدم رفقة رئيس لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالمجلس عمر أبوليفة، يوم أمس الأحد، إحاطة ونقاشا حول نتائج لجنتي (6+6) المختصتين بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا.