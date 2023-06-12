القبض على شخص تسلل الى مزرعة مواطن وسرق قطع غيار شاحنات

تمكن “مركز شرطة القوارشة” بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص قام بالدخول إلى مزرعة مواطن بالقرب من مصنع الأعلاف وسرقة قطع غيار تخص الشاحنات.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها مواطن ضد مجهول قام بالدخول إلى مزرعته بمنطقة القوارشة بالقرب من مصنع الأعلاف وقام بسرقة قطع غيار تخص الشاحنات .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة القوارشة عميد سالم بوفارس تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات بأمرة رئيس الوحدة الملازم أول أدريس السعيطي إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات .

وعند وصول أعضاء التحريات تمت المعاينة وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن الحصول على معلومات ان المسروقات قد بيعت لإحدي مواقع بيع الخردة داخل الإختصاص .

وعلى الفور تم الإنتقال إلى موقع بيع الخردة وتم تحديد هوية الفاعل وإعداد كمين مُحكم له وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز وتم استرجاع المسروقات .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.أ.م من مواليد 2000 السكن القوارشة وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة ….