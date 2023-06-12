“الكيلاني” تؤكد على أهمية مشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) ـ عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ برامج الدعم الدولي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بمقر مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي ،برئاسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” رئيسة اللجنة التسيرية لمشروع الحماية الاجتماعية. وكان هذا الاجتماع ،بحضور السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومندوبين عن الوزارات و الهيئات الحكومية،وبمشاركة مندوبين […]

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