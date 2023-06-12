فرد من عصابة خطف متهمة بـ45 جريمة في قبضة الردع

أعلن “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة” القبض على أحد أفراد عصابة متورطة في عملية خطف استهدفت ابن أحد مديري فروع مصرف الجمهورية.

وأفاد الفرد المقبوض عليه الذي كان ضمن العصابة، في تسجيل بثه له الجهاز عبر حسابه الرسمي، أن المتهمين “حاتم أبو حميرة” وشقيقه “محمد” متورطان في خطف الشاب “علي عادل الشفطري” الذي أفلت منهم بعد اختطافه، مضيفا تورط العصابة في خطف أكثر من 45 مواطنا ليبيا وابتزاز ذويهم ماديا.

وكانت العصابة المكونة من ثلاث أشخاص هربت في وقت سابق من السجن بسبب خرق أمني، وقد قبض على أحد أفراد العصابة فيما لا يزال المتهمان الآخران في مدينة ورشفانة، بحسب المقبوض عليه.

المصدر: جهاز الردع

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