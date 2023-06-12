خلال 5 أشهر.. المنتجات التركية تستحوذ على 30% من استيراد القطاع الخاص الليبي

كشف تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، عن أن المنتجات التركية، استحوذت على ما يقرب من 30% من استيراد القطاع الخاص الليبي، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقا للتقرير، فإن نسبة النقد الأجنبي الذي أنفقه القطاع الخاص على استيراد المنتجات التركية بلغ 30% من إجمالي مخصصات الاعتمادات المستندية لذات الفترة.

وبلغت قيمة إنفاق القطاع الخاص الليبي على استيراد السلع التركية حوالي 1.4 مليار دولار من إجمالي 4.8 مليار دولار للاعتمادات المستندية، مما ينبئ بزيادة في حجم استيراد المنتجات التركية مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة الاجمالية خلال 2022 حوالي 2.4 مليار دولار.

وتسعى جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك والتي تشمل منتجاتها (الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها) إلى رفع صادراتها إلى ‎ليبيا بل وحتى الهيمنة على السوق الليبي.