الكوني: نعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه مدينة المرج

الوطن| متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد وفد من بلدية درج ضم وجهاء، وأعيان المدينة، الذين أكدوا دعمهم لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار.

واستعرضوا أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات لاسيما الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المدينة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ورحب الكوني بالوفد، وأثنى على جهودهم المبذولة، بشأن البلدية، بتجشمهم مشاق السفر لتوفير احتياجات البلدية ، من أجل تقريب الخدمات للمواطنين.