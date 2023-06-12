عقيلة صالح: جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن جعل الانتخابات الرئاسية من جولتين يراد به تعطيل الانتخابات، مبينا أنه لم يتم حتى الآن استلام قانون رسمي من لجنة 6+6 ليتم مباحثته.

وقال عقيلة صالح، في لمة له بجلسة مجلس النواب التي تعقد بمدينة بنغازي، إنه وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر، لا يحق لرئيسي مجلسي النواب والدولة التوقيع على مخرجات مباحثات اللجنة المشتركة 6+6 الخاصة بصياغة القوانين الانتخابية، مؤكدا أنه لم يذهب إلى المغرب إلا تلبية للدعوة التي قدمها له الجانب المغربي ليكون داعم سياسي لاتفاق لجنة 6+6.

وأضاف عقيلة صالح، أن البرلمان قام بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدر القاعدة الدستورية والتعديل الدستوري 13 وشكل لجنة 6+6 وأصدر سابقاً قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرت في الجريدة الرسمية.