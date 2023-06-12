قدور يعزي الحكومة الإيطالية في وفاة برلسكوني ويذكر بمواقفه “النبيلة” مع ليبيا

العنوان

أعرب وزير الخارجية بالحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، حافظ قدور، عن تعازيه للحكومة الإيطالية في وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وفي تغريدة، على تويتر، ذكّر قدور، المواقف النبيلة لبرلسكوني مع ليبيا واعتذاره للشعب الليبي عن فترة الاحتلال الإيطالي للبلاد.

قدور، الذي كان سفيرًا لليبيا لدى إيطاليا، كتب على تويتر: “بلغنا وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاماً صباح هذا اليوم بإحدى مستشفيات ميلانو”.

وأضاف على تويتر: “في هذا الحدث نُذكر أنفسنا بمواقفه النبيلة حيال التقارب الليبي الإيطالي ودوره الكبير في تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، وهو الذي قرر الاعتذار للشعب الليبي وتعويضه عن الحقبة الاستعمارية الإيطالية في ليبيا”.

وقال قدور، إن برلسكوني، “أعطى توجيهاته عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، بالتفاوض مع الجانب الليبي للوصول إلى اتفاق في شكل معاهدة، والتي تم التوقيع عليها في بنغازي بتاريخ 30 أغسطس 2008 وأصبحت قانونا ساري المفعول في البلدين بالتصديق عليها فيما بعد من السلطات التشريعية في ليبيا”.