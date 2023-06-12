بوليفة يحيل مشروع القوانين الانتخابية للبرلمان لإصدارها

أعلن مجلس الدولة، أن رئيس لجنة (6+6) عن المجلس عمر أبوليفة، قام بإحالة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة، إلى رئيس مجلس النواب لإصدار القانونين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فيسبوك، رئيس لجنة (6+6) عن المجلس عمر أبوليفة، يحيل إلى رئيس مجلس النواب مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة؛ وذلك لإصدار القانونين طبقا لما نصّت عليه المادة (30) من التعديل الدستوري الثالث عشر.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد في جلسة البرلمان اليوم الأثنين، أنه لم يتم حتى الآن استلام قانون رسمي من لجنة 6+6 ليتم مباحثته.