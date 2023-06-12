| البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء “الاعتقال التعسفي” لمهاجرين

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2023/06/12 على الساعة 13:20

– أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي الجماعي” للمهاجرين وطالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى “وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية”، مشيرة إلى أن السلطات “اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومنازلهم، أو في أعقاب مداهمات لما يزعم أنها مخيمات ومستودعات” تضم مهاجرين، وفق ما جاء في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”.

وأضافت البعثة الأممية أن المهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال، “يحتجزون في ظروف غير صحية” وأماكن مكتظة، كما تعرض آلاف آخرون، وبينهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونيا، للطرد بشكل جماعي من دون تدقيق أوأتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية تزامنت مع “تزايد مقلق” في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام، مطالبة السلطات الليبية بمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى “المحتجزين” الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.