“انتهاك حقوق المهاجرين” في ليبيا يثير قلق الأمم المتحدة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ما أسمته الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء بليبيا، وفق تعبيرها.

وأضافت البعثة، اليوم، في موقعها الرسمي أن السلطات الليبية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومنازلهم أو بعد مداهمة مخيمات ومخازن المهاجرين.

وأوضحت البعثة أن كثيرا من المهاجرين المعتقلين في ليبيا محتجزون باكتظاظ في ظروف غير صحية، مضيفة أن بعضهم دخل البلاد دخولا قانونيا.

وبحسب البيان فالاعتقالات قد صاحبها ارتفاع مقلق في خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأجانب عبر الإنترنت وخلال وسائل الإعلام.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجريت بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتهم الدولية، وفق البيان.

وقالت البعثة إنه يجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولة حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة، وفق قولها.

هذا، وأطلقت السلطات الأمنية في الشرق والغرب حملات أمنية متزامنة “لمكافحة أوكار الهجرة غير الشرعية” وضبطت خلالها أعدادا كبيرة من راغبي الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

في المقابل، كانت منظمة أطباء بلا حدود قد اتهمت في فبراير من العام الماضي، الاتحاد الأوروبي بدعم الانتهاكات ضد آلاف المهاجرين غير النظاميين منذ توقيع حكومة الوفاق الوطني مع إيطاليا اتفاقية في 2017 لاعتراض المهاجرين في البحر المتوسط.

وتعاني دول أوروبا من ارتفاع تدفق الهجرة غير الشرعية من السواحل الإفريقية باتجاهها، وعلى رأس هذه الدول إيطاليا التي اعتبرت، عبر وزير دفاعها، أن الهجرة من إفريقيا “جزء من الحرب المختلطة التي تخوضها فاغنر ضد القارة الأوربية” داعيةً ليبيا إلى العمل على الحد منها.

المصدر: ليبيا الأحرار + البعثة الأممية

