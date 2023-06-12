لماذا احتفلت مصراته بفوز أردوغان؟

شارك عدد من أعيان مدينة مصراتة، في احتفالية القنصلية التركية في ليبيا، بفوز الرئيس التركي رجب أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وشارك في الاحتفالية رئيس مجلس الحكماء المُقال من مجلس النواب محمد الرجوبي، ولفيف من النشطاء المدنيين وقادة الميلشيات.

وفي فبراير 2020، قال أردوغان، إنه لايمكن أن تبقى تركيا محصورة داخل مساحة حدود 780 ألف کیلومتر مربع لأنها أكبر ، فقد تكون مصراتة وحلب وحمص والحسكة خارج حدودنا الفعلية لكنهم داخل حدودنا العاطفية والقلبية والجسدية وسنتصدى لمن يحاول تحديد تاريخ

بلادنا بـ 90 عام فقط، في إشارة منه لعمر

الجمهورية الحالية بعد سقوط السلطنة

العثمانية.

وفي 28 مايو الماضي، هنأ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الرئيس التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية في بلاده، متمنيًا له التوفيق والسداد في ولايته الجديدة.

وأكد المنفي في التهنئة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين.

وآنذاك، أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اتصالًا هاتفيًا مع إردوغان هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية. وأكد أردوغان في كلمة أمام أنصاره في اسطنبول أنه تلقى اتصالًا هاتفياً من دبيبة لتهنئته بإعادة انتخابه برئاسة تركيا.

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وفور إعلان النتائج غرد الدبيبة، عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “أهنئ أخي الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة.. هذا الفوز جاء تجديداً للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة”.