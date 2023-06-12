البعثة الأممية تدعو السلطات الليبية إلى معاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى معاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد، حيث اعتقلت السلطات الليبية آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين.

وأضافت البعثة الأممية أن من بين المهاجرين المحتجزين نساء حوامل وأطفال، في ظروف مكتظة وغير صحية مؤكدة تعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونياً، للطرد بدون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب البعثة الأممية ترافقت حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام.

ودعت البعثة الأممية السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات مؤكدة أنه يتوجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.