| ليبيا تشارك في اجتماع عربي لتقديم المشورة القانونية للشعب الفلسطيني

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2023/06/12 على الساعة 13:10

: شاركت ليبيا في الاجتماع الثاني للجنة القانونية الاستشارية المختصة بتقديم المشورة لدعم الجهود والمساعي الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني.

وعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، وذلك تنفيذا لمخرجات القمة العربية التي انعقدت في الجزائر العام الماضي، حسب بيان الجامعة على موقعها الإلكتروني.

وشهد الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية للجنة وخطة عملها، وانتخب ممثل فلسطين السفير عمار حجازي رئيسا للجنة،حيث ضم الاجتماع أيضا دول “الأردن والبحرين والجزائر والسعودية والعراق والكويت والمغرب واليمن”.