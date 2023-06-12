المستشار صالح: الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية هدفها تعطيل الانتخابات

الوطن|رصد

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه اطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة “6+6” ووجد فيها نقطة مقصود بها تعطيل الانتخابات، وهي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار صالح في كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، “حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية“، معربًا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة، مؤكدًا أنه لا مثيل لها في دول العالم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، قائلًا “الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى،والقوانين الدولية تسمح بذلك“، مؤكدًا “أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن التنازل عنها يجب أن يكون بعد فوزه في الانتخابات.

واقترح المستشار صالح منح مهلة للفائز 15 يومًا، في حال حمله جنسية أخرى ليتنازل عنها، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسًا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.

وتابع رئيس البرلمان أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى، مضيفًا أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري اطلع على تلك الاقتراحات، مؤكدًا أنه لا يعلم ما رأيه بشأنها.

وأوضح المستشار عقيلة أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة “6+6”، مؤكدًا أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من المشري.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن البرلمان قام بواجبه لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، قائلًا “قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي،وأصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر وشكلنا لجنة “6+6” وأصدرنا سابقا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية وننتظر إنجاز اللجنة “6+6” لأعمالها“.