شلقم: برلسكوني كان محباً لليبيا

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق الذي رحل اليوم كان رجل السياسة والأعمال، بعد سنوات طويلة كان فيها الشخصية التي شغلت الإيطاليين سياسيا واعلاميا وقانونيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “شهدت العلاقات الليبية الإيطالية في وقت قيادته للحكومة الإيطالية تطورا نوعيا، ومعاهدة الصداقة التي التزمت فيها إيطاليا بتعويض الليبيين عن فظائع الاستعمار الايطالي، وعبرت إيطاليا عن أسفها لما لحق بالليبيين جراء سنوات الاحتلال. كان برلسكوني امبراطوراً للإعلام في إيطاليا. امتلك قنوات تلفزيونية وصحف واسس حزب فوزا إيطاليا”.

وتابع قائلًا “عن عمر ناهز 86 عاما، رحل أحد علامات زمن إيطالي عاصف، كان محبا لليبيا التي عرفها منذ خمسينيات القرن الماضي، وربطته علاقة صداقة مع العقيد معمر القذافي، سيلفيو برلكوني آخر الشخصيات السياسية التي قادت مراحل متحركة في ايطاليا وأوربا، وجاء جيل سياسي جديد، في عالم مفتوح على خيارات غامضة، لاتغيب عنها طبول الحروب” وفق تعبيره.