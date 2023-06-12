مؤسسة النفط: تسليم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني شمال أفريقيا، مشروع صيانة وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى مستشفى نالوت العام.

وبين المكتب الإعلاميللمؤسسة الوطنية للنفط أن المشروع يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي لمستشفى نالوت والمحافظة على البيئة المحيطة من خلال صيانة المحطة القديمة وتركيب محطة جديدة بسعة 250 متر مكعب في اليوم، واستعمال المياه المعالجة في الري.

وحضر مراسم تسليم المشروع مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة حامد بن صالح ومسؤول التنمية المستدامة والبيئة بشركة إيني شمال أفريقيا عبد العظيم البلوق وعميد بلدية نالوت عبدالوهاب الحجام وعدد من المختصين بالمؤسسة والشركة والمسؤولين ببلدية نالوت.