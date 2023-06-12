عقيل: المستفيد الاعظم من القاعدة الدستورية هي الولايات المتحدة الأمريكية

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن المستفيد الاعظم من هذه الصورة التي خرجت عليها هذه القاعدة الدستورية هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بالبداية استطاعت أن تصنع سلطة تشريعية مترهلة اذا تم وتحققت وهذه رغبة واشنطون في كل دولة تريد السيطرة عليها.

وأضاف المحلل السياسي خلال مقابلة تلفزيونية، أن الأمر الآخر الذي استفادة منه واشنطون، الجولتين للانتخابات الرئاسية، حتى لو تحصل احد المتنافسين على 99% في الجولة الأولى، ما يعني انتقاله للجولة الثانية.

وبين عقيل، أن واشنطون وبصريح العبارة “تريد الجولة الثانية لتتعامل مع الذي يكتسب أعلى الاصوات، اما بالقتل أو الاغتيال واما بتعظيم اشكاليات اخرى”.

وفي السياق ذاته تحدث المحلل السياسي، عن المسألة الثالثة التي استفادة منها واشنطون بشكل كبير، معتبرا أن الشيء الأهم لواشنطون اليوم هو اشعال حرب ضد “الفاقنر”، ومحاولة حشد اكبر عدد من الليبين والاطراف المسانده لها في هذه الحالات.