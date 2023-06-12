تيار بوسهمين: على كافة منتسبينا رفع سقف الطموحات حتى تحقيق أحلام الليبيين

طالب تيار “يا بلادي” برئاسة نوري بوسهمين، كافة منتسبيه برفع سقف الطموحات حتى تحقيق أحلام الليبيين.

جاء ذلك خلال عقد إدارة الفروع بتيار يا بلادي، اجتماعها الثاني لهذا الشهر، بعدد من منسقي مكاتب التيار المنتشرة في عدد من المدن والمناطق.

وقال التيار، إن هذا اللقاء الذي عقد يوم السبت الماضي بمقر مكتب تيار يا بلادي بتاجوراء وباستضافة كريمة من منسق مكتب تاجوراء، ركز على مناقشة السبل الكفيلة بممارسة مكاتب التيار لأنشطتها والتعاون فيما بينها لنشر الوعي ورفع مستوى الأداء لدى أعضاء التيار وتيسير السبل للشباب ليكون لهم دور فعال في تغيير المشهد السياسي بالبلاد.

وقدمت إدارة الفروع في التيار، بالشكر لكافة المنسقين الذين لبوا الدعوة وتحملوا مشقة الطريق لحضور اللقاء تعبيرا منهم على الرغبة في القيام بدورهم المنوط بهم، على حد تعبير البيان الصادر.

وتابع البيان:” كما تتقدم بالشكر الجزيل لمكتب تاجوراء على استضافته اجتماع إدارة الفروع للمرة الثانية على التوالي والذي حرص بدوره على أن تتم الاستضافة بشكل مميز وأن تتخللها زيارات لمعالم مهمة في مدينة تاجوراء والتعرف على جزء من تاريخ المدينة”.

وأهابت إدارة التيار، بكل المنتسبين والمنسقين بالمبادرة لرفع الهمم وإذكاء روح العطاء ورفع سقف الطموحات حتى يرى الليبيون أحلامهم تتحقق بسواعدهم وأمام أعينهم وبجهود خالصة من أبنائهم الشرفاء الذين لن يألون جهدا في سبيل قيام دولة ليبيا الجديدة” وفقا لما جاء في بيان التيار.