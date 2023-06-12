المنقوش من السعودية: ناقشنا تطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع بحث آليات وبرامج نشاطات التعاون وتطوير العلاقات مع دول جزر الباسيفيك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات، لما لهذا التعاون من أهمية استراتيجية إيجابية؛ بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين، بحسب بيان المنقوش.