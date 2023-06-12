المنفي يبحث مع وفد شباب القذاذفة قضية احتجاز هانيبال القذافي

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الإثنين وفداً من شباب قبيلة القذاذفة قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي أكد اهتمام المجلس الرئاسي بالإسراع في الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز احتجازاً قسرياً في الداخل أو الخارج.

وشدد المنفي خلال اللقاء على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وأن العمل على مثل هذا الملف سيتم وفق الإجراءات الرسمية.

وأعرب الوفد عن امتنانه وشكره لرئيس المجلس الرئاسي لاهتمامه بتشكيل لجنة للمتابعة والتواصل مع السلطات اللبنانية، مؤكدا اطمئنانه لتدخل المجلس معتبرا ذلك من المواقف الوطنية المشرفة.