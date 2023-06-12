الرئيس يلتقي وفداً من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية

طرابلس 12 يونيو 2023 (وال) التقى فخامة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الإثنين وفداً من شباب قبيلة القذاذفة والقوى الوطنية. وناقش اللقاء عددا من الملفات السياسية والاجتماعية، وأبرزها قضية احتجاز المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي. الرئيس أكد خلال اللقاء، على دور قبيلة القذاذفة في دعم الاستقرار والمصالحة للدفع بالبلاد نحو البناء والاستقرار، وأن […]

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