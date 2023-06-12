النيابة العامة: القبض على متهمين باختلاس معدات تابعة لشركة الكهرباء

أعلن مكتب النائب العام عن القبض على متهمين باختلاس معدات ومستلزمات تستعمل في إنشاء وصيانة شبكة الإمداد الكهربائي التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن سلطة التحقيق تواصل الإشراف الإجرائي على إجراءات تقصي واقعات سرقة مكونات شبكة الإمداد الكهربائي.

واضطلع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمهمة متابعة إجراءات جمع الأدلة؛ الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها؛ فاستدلَّ مأمور الضبط القضائي على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات؛ بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء؛ وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة؛ بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة.

وبادرمأمور الضبط إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين؛ ومعاينة متحصَّلات الجريمة؛ فترتَّب عن ذلك تحديد هوية الجناة؛ الذين أكَّد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أنهم من موظفي الشركة المنسَّبين إلى إدارتي: التوزيع؛ والمعلوماتية؛ ومكتب التشغيل والصيانة السريعة؛ وقسم تركيبات الجهات العامة؛ وشركة الأعمال الكهربائية؛ كما أكَّد ملكية الشركة للمنقولات.

وأفضت الإجراءات آخراً إلى: تعيين محال في منطقة الفلاح استُعمِلَت في دَسِّ متحصلات الجريمة؛ وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات.